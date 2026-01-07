Live TMW
Parma, a breve la conferenza di Cuesta dopo la gara con l'Inter
TUTTO mercato WEB
A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Inter.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile