Parma, a breve la conferenza di presentazione di Nicolussi Caviglia
A pochi giorni dalla chiusura del mercato il Parma ha finalmente piazzato i suoi primi colpi: tra questi c'è Hans Nicolussi Caviglia, che torna nella città ducale per la seconda volta in carriera (anche se la prima esperienza è stata segnata da un brutto infortunio al crociato). Il classe 2000, di proprietà del Venezia, cambia maglia dopo aver passato la prima parte di stagione alla Fiorentina: il suo trasferimento in maglia crociata è una nuova chance per rilanciarsi in un momento centrale della sua carriera. Tra pochi minuti sarà lo stesso Nicolussi Caviglia a presentarsi al mondo gialloblu, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini.
