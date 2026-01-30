Live TMW
Parma, a breve la presentazione di Nesta Elphege in conferenza stampa
Pochi minuti fa il Parma ha ufficializzato il terzo acquisto del suo mercato di gennaio: si tratta di Nesta Elphege, attaccante classe 2001 proveniente dal Grenoble, club di Ligue 2. La dirigenza crociata ha operato un vero e proprio blitz di mercato, andando a scovare un attaccante praticamente sconosciuto ai radar nazionali. Grande curiosità dunque per la sua presentazione, che avverrà tra pochi minuti direttamente dalla sala stampa dello Stadio Tardini.
