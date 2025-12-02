Parma, Bernabè: "Con l'Udinese abbiamo sbagliato tanto. Mi sento un leader della squadra"

Intervenuto prima della tradizionale attività dell’anolino (tipo di pasta tipico del parmense, ndr) solidale, il centrocampista del Parma Adrian Bernabé si è concesso a qualche domanda. Queste le parole raccolte da ParmaLive.com:

Qual è il significato della vostra presenza qui come ogni anno?

“Per noi è una giornata importante, come tuti gli anni veniamo in due per aiutare a fare gli anolini. Sappiamo quanto sia importante per la città di Parma. Noi siamo una parte importante della città e veniamo ad aiutare”.

Cosa non ha funzionato contro l’Udinese?

“E’ stata una partita in cui abbiamo sbagliato sia a livello tecnico che tattico tante cose. Ci servirà per imparare e migliorare”.

Ora a Bologna per la Coppa Italia:

“Sarà una settimana importante, vogliamo andare avanti e vincere contro il Bologna, li abbiamo affrontati da poco e conosciamo la loro forza. Cercheremo di batterli”.

A livello personale un mese positivo: ti senti più sicuro?

“Io mi sento bene già da tempo, ho trovato due gol ora e dare continuità e un bene. Prima dell’Udinese stavamo giocando molto bene. Queste partite servono per capire cosa non è andato e migliorare”.

Contro il Pisa è già partita da dentro o fuori?

“Secondo me non è da dentro o fuori. È molto importante perché scontro diretto, ma in ogni partita ci sono sempre tre punti in palio. Sappiamo dell’importanza della partita, cercheremo di vincere, ma sappiamo anche che la strada è molto lunga”.

Sei qua da qualche anno, che aria tira nello spogliatoio? Sei un leader?

“Conosco bene il calcio italiano e Parma e le strutture. Mi sento un leader e cerco di aiutare chi arriva. Nello spogliatoio siamo uniti, sono arrivati tanti giocatori che devono inserirsi ma la squadra è unita e lo spogliatoio è forte”.

Tra poco comincerà il mercato, sui rumor su di te cosa dici?

“Io non leggo nulla, neanche conosco i rumor. Cerco di focalizzarmi su quello che devo fare, voglio migliorare e fare bene al Parma. Meglio farò al Parma e meglio sarà per me”.