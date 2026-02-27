Parma, Bernabé: "Questo è ancora uno scontro salvezza, una vittoria oggi sarebbe fondamentale"

Il centrocampista del Parma Adrian Bernabé ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni:

Arrivate a questa partita con un punto in meno rispetto al bottino finale di un anno fa, quanto vi aiuta?

"Abbiamo 32 punti, è un bottino importante per noi, ma questo è ancora uno scontro salvezza, dobbiamo dare il 100% perché una vittoria oggi sarebbe fondamentale. All'andata abbiamo perso contro di loro, c'è ancora amarezza. E' importante vincere questa partita per affrontare le prossime più tranquilli".

Le ultime le avete vinte nel finale, questo vi condiziona in positivo nell'arco della partita?

"Abbiamo lavorato tanto su questo, è importante restare sempre in partita. Contro Atalanta e Juventus, anche per la loro forza, siamo usciti dalla partita troppo presto, questo racconta la nostra forza, il livello fisico. Riusciamo ad attaccare fino agli ultimi minuti, questa è la forza del gruppo. Speriamo oggi di riuscire a segnare il prima possibile e non aspettare gli ultimi minuti, ma va bene comunque".