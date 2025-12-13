Parma, Cherubini: "Vogliamo una vittoria in casa. Cuesta stima molto Sarri"

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Parma-Lazio. Nel pre-gara, l'amministratore delegato dei ducali Federico Cherubini è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

E’ una serata speciale, festeggiate 112 anni. Che sensazioni ci sono?

“Prima di parlare della partita credo che sia importante questa data, così importante per la storia del club. Di solito nei compleanni si riceve, oggi invece decidiamo di donare. Avremo una maglia speciale per un nuovo reparto di oncologia per l’ospedale di Parma. Speriamo che le maglie vadano all’asta e aiutino chi ha davvero bisogno”.

Due vittorie nelle ultime tre, c’è una quadra?

“Si, sono arrivate entrambe in trasferta però. Cerchiamo di cambiare il percorso interno, cerchiamo una vittoria in casa. Oggi vogliamo una prestazione positiva, speriamo di riscattare la sconfitta contro l’Udinese”.

Cinque anni fa era alla Juventus, e insieme a lei anche Carlos Cuesta e Maurizio Sarri che oggi si ritrovano:

“Mi ha fatto piacere rivedere Sarri, è stato un anno importante per noi il 2020 anche se ci fu il Covid. Ci fece piacere l’ultimo Scudetto, so quanto Carlos stima Sarri come allenatore. Mi interessa vederli affrontarsi. Non so se mi sarei aspettato di vederli incontrare di nuovo in cinque anni, ma Carlos ha sempre avuto le qualità per farcela”.