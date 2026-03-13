Parma, Cherubini: "Nessun motivo di mercato sul rientro di Suzuki. Ha deciso Cuesta"

L'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, ha parlato a Sky Sport poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Torino, partendo dal periodo positivo dei ducali che sono vicini alla salvezza: "Siamo felici, abbiamo fatto un inizio di stagione con alcune difficoltà in più, ora va meglio ma l'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Vogliamo restare in A e dobbiamo fare i punti che ci mancano. Ancora non abbiamo fatto nulla, anche se il momento è positivo".

Cuesta si è adattato benissimo al calcio italiano. Ce lo racconta?

"Credo sia un ragazzo pieno di qualità, ha grande umiltà e grandissima voglia di imparare. Ha dimostrato una dote non da poco, quella di adattarsi nonostante le difficoltà iniziali. Non ha ascoltato qualche critica di troppo, dove gli veniva chiesto di raggiungere la salvezza con il bel gioco. Ci potremo arrivare col tempo all'obiettivo "estetico". Adesso va benissimo così".

La vostra filosofia è quella di puntare sempre su allenatori giovani?

"Parlo per le mie scelte, Chivu e Cuesta, e dico che sì, vogliamo valorizzare il talento dei giovani anche in panchina".

Corvi aveva fatto benissimo. Torna Suzuki titolare anche per essere rivalutato anche sul mercato?

"Escludo che ci siano valutazioni di carattere patrimoniale ed economico. Ha deciso l'allenatore. Siamo stati fortunati perché dopo l'infortunio di Suzuki sia Corvi che Rinaldi hanno fatto benissimo. Ribadisco comunque che non diremo mai, da società, cosa fare all'allenatore".