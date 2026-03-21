Live TMW Parma, Cherubini: "Non possiamo cullarci su quanto fatto fino a oggi"

Ore 17.09 - A breve la conferenza stampa dell'amministratore delegato crociato Federico Cherubini al termine di Parma-Cremonese.

Ore 17.18 - Inizia la conferenza.

Come mai è qua?

"Non sono qui per i fischi dei tifosi. Sono qui per dire che se tutti i sacrifici che sono stati fatti fino a oggi pensiamo che sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo ci sbagliamo. Sentivo che questa vicinanza all'obiettivo quasi dato per raggiunto era sicuramente una cosa negativa. Purtroppo credo che sia fondamentale recuperare il nostro spirito. Non possiamo cullarci su quanto fatto fino a oggi".

Perché la squadra ha dei blackout?

"Non credo sia una questione di carattere o d'età, non deve diventare un alibi. Ci sono momenti diversi in una stagione. Questo gruppo si è contraddistinto per un grande spirito. Qualcosa non ha funzionato nelle ultime due gare, dovremo interrogarci. La sosta arriva al momento giusto per compattarci, rimanere uniti ed essere consapevoli che dobbiamo riflettere. Ci sono tutte le condizioni per fare un finale di stagione diverso".

Quanto perde la squadra dal punto di vista dell'appeal?

"Io credo che quando parliamo di parte sinistra della classifica ci rapportiamo col nostro obiettivo principale. Parlare di salvezza non significa toglierci ambizioni, ma penso che le cose vadano fatte una alla volta. Dobbiamo consolidare la salvezza e sarà difficile. Poi guarderemo alla parte sinistra della classifica, se necessario. In questo momento storico del nostro percorso è fondamentale pensare alla salvezza".

Siamo sicuri che è solo rilassamento mentale? C'è altro?

"Non ho la ricetta oggi. Credo che la sosta servirà per analizzare le ultime due gare e capire le possibili soluzioni. Non è il momento di fare bilanci e addossare colpe. Ma di trovare soluzioni per riprendere un cammino che ci possa portare al nostro obiettivo".

Ore 17.23 - Termina la conferenza.