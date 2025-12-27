Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record

Anche ieri Joshua Zirkzee ha iniziato dalla panchina, osservando i compagni per oltre un’ora prima di entrare in campo al 15’ della ripresa nella vittoria per 1-0 del Manchester United contro il Newcastle. Un impiego comunque più ampio rispetto ad altre occasioni, ma non sufficiente a soddisfare le ambizioni dell’attaccante olandese, che vorrebbe essere protagonista e non una semplice alternativa. Una situazione che, ormai da tempo, non lo rende felice e che ha spinto il giocatore a guardarsi intorno, trovando nella Roma una destinazione gradita.

Nei giorni scorsi, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zirkzee ha infatti dato il suo sì ai giallorossi dopo una serie di contatti con la dirigenza romanista, in particolare con il direttore sportivo Ricky Massara, e con l’allenatore Gian Piero Gasperini. Entrambi lo hanno rassicurato sul ruolo centrale che potrebbe avere nel progetto tecnico: Massara sottolineando le ambizioni del club, Gasperini spiegando come intende utilizzarlo nel suo 3-4-2-1, sistema in cui l’olandese può agire sia da riferimento offensivo sia da sottopunta.

L’idea del club è quella di portarlo nella Capitale entro metà gennaio, quando lo United recupererà alcuni giocatori impegnati in Coppa d’Africa. Resta però la cautela di Ruben Amorim, che ha lasciato intendere come, senza nuovi innesti, possa essere difficile lasciar partire Zirkzee. Un’eventuale resistenza che però non dovrebbe far saltare i piani romanisti. L’operazione complessiva si aggirerebbe tra i 38 e i 40 milioni di euro, con obbligo di riscatto. Cifre che potrebbero rendere Zirkzee uno degli acquisti più costosi della storia della Roma.