Sampdoria, tutto fatto per Esposito: lo Spezia cede alla terza offerta della società blucerchiata

Un infortunio che lo ha bloccato proprio nel momento clou della stagione, ma il suo ritorno in campo è ormai vicino, anche se potrebbe essere con una maglia diversa da quella con cui lo abbiamo visto in questa prima parte di stagione. Almeno stando a quando riporta Il Secolo XIX- Genova, che guarda al mercato della Sampdoria e ritiene Salvatore Esposito un nuovo giocatore blucerchiato.

Come infatti noto, da tempo la formazione del presidente Andrea Manfredi aveva messo nel mirino il talentuoso centrocampista dello Spezia, che inizialmente aveva rifiutato ogni singola offerta per il classe 2000, cedendo poi a quella che è stata invece la terza proposta; Esposito, come riporta il prima citato quotidiano, si trasferirà nel club genovese con la formula del prestito oneroso da 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 1 milione con aggiunta di bonus di 500mila euro se la Samp dovesse tornare in Serie A entro il 2030 e nel caso in cui, nella stagione della promozione, scenda in campo per almeno il 50% delle partite. Al giocatore, invece, contratto da 800mila euro netti a stagione che aumenterà in caso di massima serie.

Come poi si legge sul portale calciospezia.it, solo la scorsa stagione il Esposito veniva valutato 6.5 milioni di euro, cifra decisamente superiore a quella dell'operazione con la Samp, ma lo Spezia, dal punto di vista dell'ingaggio, risparmierà 845.500 € a stagione per il prossimo anno e mezzo. Ci sarà solo da capire se il gioco - o meglio, il risparmio - varrà la candela...