Palladino: "Scamacca ha grandi margini di miglioramento. Domani o Maldini o Sulemana"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con l'Inter, si è soffermato anche su alcuni singoli. Queste le sue dichiarazioni, ad esempio, sul reparto avanzato: "Daniel Maldini si è comportato bene ed è stato decisivo a Genova. Per la partita di domani ho delle soluzioni: ho provato sia Sulemana che Maldini. Oggi ho ancora una rifinitura e in base a ciò prenderò delle decisioni sulla formazione".

State seguendo la Coppa d'Africa e come sta Scamacca?

"Siamo in continuo contatto con Lookman e Odilon: speriamo ritornino in condizioni ottime. Gianluca sta crescendo e sono convinto che ha grandi margini di miglioramento, stessa cosa gli altri. Mi aspetto che Samardzic continui a dare il suo contributo, stessa cosa Krstovic, Maldini e Sulemana: chi viene tirato in causa deve dare tutto".

L'Atalanta da gennaio 2020 non gioca con un tridente vero: domani sarà la svolta?

"Gli anni passati non hanno tanta importanza: erano squadre diverse con allenatori diversi. Bisogna guardare il presente e ciò che vogliamo proporre noi. L'Inter ha tantissimi giocatori di valori: sa giocare bene in entrambe le fasi e che si riadatta in base ai contesti. L'Atalanta dovrà fare una partita perfetta contro l'Inter: dobbiamo stare attenti a tutto".

