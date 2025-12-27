Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

De Rossi: "A Roma con grande rispetto. Salvare il Genoa è la nostra unica missione"

De Rossi: "A Roma con grande rispetto. Salvare il Genoa è la nostra unica missione"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 13:58Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.20 - Una partita che non sarà mai come le altre. Daniele De Rossi si prepara con il suo Genoa a tornare all'Olimpico per sfidare la Roma. In vista della sfida di lunedì sera, il tecnico rossoblù interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

13.30 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Come ha ritrovato i suoi giocatori?
"Li ho trovati bene i ragazzi. E ho passato un buon Natale in famiglia. Avevamo fatto un patto, se avessimo fatto dei punti li avrei dato dei giorni liberi. Nonostante delle buone prestazioni non abbiamo raccolto punti".

Chi non ci sarà a Roma?
"Gli indisponibili sono sempre gli stessi. Gronbaek oggi ha iniziato a correre, è rientrato Cuenca mentre a Thorsby non è uscita la spalla e non avrà problemi ad essere a disposizione".

Quanto è importante avere un giocatore come Thorsby?
"Un giocatore come lui è sempre positivo averlo. Ha sempre fatto partite importanti, è molto importante quando fai una prestazione nella fase offensiva, ha i tempi giusti. E’ un giocatore prezioso in qualsiasi partita".

Rientra Ostigard ma Otoa sta facendo bene. Può giocare da centrale o da braccetto?
"Torniamo al discorso del poco tempo. Leo ha ricoperto quel ruolo contro il PSG ai tempi del Rennes. Otoa nasce come terzino ma anche come braccetto e potrebbe ricoprire quel ruolo. Marcandalli sta crescendo, ci prendiamo 24 ore per decidere".

TMW - Un giocatore molto duttile è Ellertsson.
"Ne abbiamo sentito parlar bene di lui ma mi sta sorprendendo. Sta mettendo sempre qualità tecnica insieme a qualità fisiche. E' un giocatore veramente importante non solo per quello che fa in campo ma per le posizioni che può ricoprire".

TMW - Come hai visto Ekuban?
"Per me è una sorpresa continua. Un giocatore molto forte. E' partito un po' dietro nelle gerarchie, ha avuto qualche acciacco e invece sta trovando contmiità. HJa sempre fatto delle buone partite e l'ultima forse è stata la migliore. Detto ciò Colombo ha fatto due gol e due assist, Vitinha altrettanto bene, Ekhator mi sembra sempre ogni giorno sempre più dentro alla nostra richiesta. Non che prima non lo fosse ma ora la sta vivendo non più da giovane ma da calciatore fatto. Sono contento degli attaccanti che ho".

Ha detto dopo l'Atalanta avevate il cuore spezzato.
"Non è facile ma è la parte importantissima del nostro lavoro. Contro Inter e Atalanta sono state buone prestazioni ma due prestazioni diverse. Contro la Dea per esempio è stata una grande partita, non meritavamo di perdere e la gara va analizzata, non solo il risultato. Da lì ad essere euforici per due sconfitte ce ne passa. Non ci abbattiamo neanche. C’è tempo per andare benissimo e tempo per andare malissimo. Come andazzo siamo partiti bene ma abbiamo ancora tempo per rovinare tutto e per fare un finale di stagione da sogno".

La delusione contro l'Atalanta incide secondo te?
"Incide sempre. Il calcio è così, si equilibra. Per quello che io sono contento delle prestazioni che abbiamo fatte perché attraverso quelle prestazioni alla lunga tireremo fuori i punti che ci servono".

Come si affrontano le squadre di Gasperini?
"Si affrontano con grande cautela e rispetto. Consapevoli che lui cambia la formazione all’ultimo. Dovremo essere attenti a non concedere spazio alla Roma. Andiamo con grande rispetto, senza paura e con principi non differenti da quelli espressi con l’Atalanta".

Lei per le vacanze è tornato a Roma. E' già stato fermato dai tifosi?
"Lasciamo il calcio al di fuori dei momenti di vita normale. Se n’è parlato tantissimo della partita, forse un po’ troppo. E’ una partita contro una squadra che ho già spiegato cosa significa per me. Negarlo o farlo tabù sarebbe ridicolo. Ho vissuto questa settimana tranquillo come la mia vita. La mia fede calcistica ce l’ho scritta in faccia ma l’ho vissuta con dignità nella mia carriera di calciatore, l’ho vissuta anche quando ero fuori senza chiedere un posto. Io non ho mai creduto agli ex che vanno lì e fanno gol e si disperano. Io voglio fare bella figura ma non c’è quella voglia di vendetta. Io e il mio staff ci svegliamo con il solo unico obiettivo di salvare il Genoa. E' la nostra unica missione".

Come sarà il suo comportamento in panchina?
"Non mi piacciono quei giocatori che cambiano venti squadre e non esultano mai. Per rispetto un po’ di contegno lo dovrò tenere ma se facciamo gol sarò felice. Il rispetto con i tifosi della Roma nasce perché non ho mai detto bugie. Se devo chiamare i giocatori in campo non sto zitto, se devo protestare con l’arbitro protesto. Ecco, se segniamo al 90’ non farò come quando segnò Cristante a Udine. Avrò un po’ di contegno per rispetto".

In panchina ci sarà Gasperini.
"Gasperini sarà un riferimento in qualsiasi squadra andrò ad allenare. E’ stato uno dei primi a riportare un tipo di calcio che era un po’ finito nel dimenticatoio. Lui l’ha reso offensivo e moderno. E’ un grande punto di riferimento. Ci siamo sentiti in passato, non in questa settimana. C’è stima da parte mia, abbiamo amici in comune. Ci siamo sentiti quando è arrivato a Roma, ho stima di lui umana e professionale. Lui è un punto di riferimento".

In porta ci sarà Sommariva. Come ha vissuto la settimana il ragazzo?
"L'abbraccio a lui all'Atalanta è stato un ringraziamento. Fare il terzo portiere non è facile, lui era dentro tutte le nostre giocate con un punto di riferimento in meno. Sul gol, gli hanno saltato davanti due o tre giocatori e ha subito la rete. Succederà nella sua carriera, succederà nella carriera di Svilar o dei migliori portieri. Noi ripartiamo con grandissima fiducia in lui per questa gara. Il fatto che sia genoano è una motivazione in più e giocare contro la Roma lo renderà più attento nel suo obiettiva".

Il Genoa non ha mai vinto all'Olimpico contro la Roma (lo fece solo al Flaminio) e non ci saranno i tifosi?
"Sono cose che passano al di sopra delle nostre teste ma è sempre una sconfitta quando i tifosi non possono seguire la propria squadra in trasferta. Specialmente i nostri che si muovono in massa anche al mercoledì pomeriggio. Sarà una grande mancanza, in campo non cambia nulla. Non abbiamo mai vinto all'Olimpico contro la Roma e sarebbe stato un bene farlo davanti a nostri tifosi".

13.58 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
"Gasperini sarà sempre un riferimento": l'elogio di De Rossi prima di Roma-Genoa "Gasperini sarà sempre un riferimento": l'elogio di De Rossi prima di Roma-Genoa
Genoa, De Rossi sincero: "Se faremo gol avrò un po' di contegno, ma sarò felice" Genoa, De Rossi sincero: "Se faremo gol avrò un po' di contegno, ma sarò felice"
De Rossi torna all'Olimpico da avversario. Il Messaggero apre con le parole: "Roma... De Rossi torna all'Olimpico da avversario. Il Messaggero apre con le parole: "Roma da scudetto"
Altre notizie Serie A
Il Bologna farà qualcosa a gennaio? Italiano: "Ci siamo, rosa costruita per tanti... Il Bologna farà qualcosa a gennaio? Italiano: "Ci siamo, rosa costruita per tanti impegni"
Milan, Allegri si tiene stretto Nkunku: "Grande tecnica in allenamento, io resto... Milan, Allegri si tiene stretto Nkunku: "Grande tecnica in allenamento, io resto fiducioso"
Parma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"... Live TMWParma, Cuesta: "Dobbiamo migliorare molto, ma oggi importante il contributo di tutti"
Prosegue il Vlasic show: terzo gol consecutivo del croato, Torino avanti sul Cagliari... Prosegue il Vlasic show: terzo gol consecutivo del croato, Torino avanti sul Cagliari
Cherki decisivo con il Manchester City: un anno fa costava troppo per le italiane... Cherki decisivo con il Manchester City: un anno fa costava troppo per le italiane
Como in vantaggio a Lecce: Nico Paz la sblocca e fa infuriare i salentini. Espulso... Como in vantaggio a Lecce: Nico Paz la sblocca e fa infuriare i salentini. Espulso Di Francesco
"Gasperini sarà sempre un riferimento": l'elogio di De Rossi prima di Roma-Genoa "Gasperini sarà sempre un riferimento": l'elogio di De Rossi prima di Roma-Genoa
Atalanta, Brescianini verso l'uscita in prestito. Piace a Cagliari e Lazio, ma non... Atalanta, Brescianini verso l'uscita in prestito. Piace a Cagliari e Lazio, ma non solo
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: McKennie in dubbio, chance Openda
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala ancora falso nove, Nkunku per Leao
Immagine top news n.1 Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: Fiorentina di nuovo ko e sempre più ultima, Parma a +5 sulla zona rossa
Immagine top news n.3 Allegri: "Leao non convocato, ha un fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità"
Immagine top news n.4 Atalanta, Palladino: "Fattore casa fondamentale. Dobbiamo sfatare il tabù Inter"
Immagine top news n.5 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Immagine top news n.6 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.7 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como avanti 0-1 a Lecce tra le polemiche: al 45' la decide un gollonzo del solito Nico Paz
Immagine news Serie A n.2 Prati riprende il Torino: il pareggio del Cagliari arriva con una zampata dopo un angolo
Immagine news Serie A n.3 Frattesi al centro del mercato, Chivu: "Per vari motivi ha giocato meno, ma non posso dire tutto"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Circati: "Orgoglioso della fascia da capitano. Oggi abbiamo giocato più fluidi del solito"
Immagine news Serie A n.5 Il Bologna farà qualcosa a gennaio? Italiano: "Ci siamo, rosa costruita per tanti impegni"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri si tiene stretto Nkunku: "Grande tecnica in allenamento, io resto fiducioso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Busio stacca il traguardo delle 150 presenze in arancioneroverde: oggi la premiazione
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Mercato a zero? La butto sull'ironia, perché sono in un club solido"
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Pescara 2-1, le pagelle: Artistico bomber di razza. Desplanches in versione para tutto
Immagine news Serie B n.4 Carrarese-Mantova, le formazioni ufficiali: moduli speculari per questa sfida cruciale
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 18ª giornata: nel lunch match, lo Spezia batte il Pescara. Notte fonda per gli abruzzesi
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Cesena, le formazioni ufficiali: Aquilani per la continuità, romagnoli con Diao
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.4 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.5 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.6 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?