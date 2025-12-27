TMW Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli da limare

Che il 2025 non si fosse chiuso nella migliore delle maniere per il Novara era cosa nota: la sconfitta patita contro l'Ospitaletto, un secco 3-0, aveva fatto scivolare gli azzurri in zona playout per la chiusura del girone di andata del campionato di Serie C, Girone A, e aveva portato il club a optare per l'esonero di mister Andrea Zanchetta, annunciato esattamente quattro giorni fa (CLICCA QUI per il comunicato integrale del club).

Come avevamo anticipato, erano già emersi dei profili al vaglio del club che - occorre ricordarlo - ha ancora sotto contratto Giacomo Gattuso, non gradito però a tutta l'attuale dirigenza azzurra, e tra questi c'era anche l'ex SPAL e Pro Vercelli Andrea Dossena, che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è balzato ora in pole alla lista dei gradimenti, superando quindi Marco Zaffaroni e anche la promozione dalla Primavera 4 di Pablo Gonzalez; si proseguirà quindi con la 'linea verde' per la panchina, con soli gli ultimi dettagli dell'accordo da limare. Quelli decisivi, certamente, ma la fumata bianca non sembra impossibile. Anzi, c'è notevole fiducia in merito.

Anche perché il tempo stringe, e il Novara tornerà in campo domenica 4 novembre, con la partita quindi da preparare: avversario di turno, l'Inter U23.