Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese

È un pressing forte e continuo quello del Milan per il rinnovo di contratto di Mike Maignan. Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha ufficialmente presentato al portiere un’offerta per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, mettendo sul tavolo una proposta di alto livello, allineata allo stipendio di Rafael Leao, oggi il più pagato della rosa. Ora la palla passa al capitano: se fino a qualche mese fa l’addio a Milano in estate sembrava quasi scontato, oggi lo scenario appare molto più aperto. La dirigenza, Allegri e l’intero ambiente stanno facendo il massimo per convincerlo a restare, e Maignan si dice lusingato dai continui attestati di stima.

Il dialogo tra le parti è vivo e nelle prossime settimane è previsto un incontro per discutere nel dettaglio dopo l’ultima proposta. Il Milan ritiene di aver fatto uno sforzo importante: sette milioni netti a stagione, bonus compresi, con la possibilità di lavorare sugli incentivi per colmare la distanza rispetto alle richieste del giocatore. Tra le ipotesi, premi legati alla qualificazione in Champions League o un bonus alla firma che compensi l’eventuale rinuncia a un trasferimento a parametro zero.

Il contratto proposto sarebbe di lunga durata, fino al 2029 con opzione al 2030, a conferma di un progetto che mette Maignan al centro. Parallelamente c’è il forte sostegno di Allegri, che ha con il portiere un rapporto di fiducia totale. Anche sul campo i segnali sono positivi: Mike è tornato reattivo e decisivo, come dimostrano rigori parati e prestazioni di alto livello. Per il Milan perderlo sarebbe un rischio enorme, ed è per questo che ora tutti gli sforzi sono concentrati sul rinnovo del proprio portierone francese.