Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: Baroni con l'ex Simeone, confermato Kilicsoy
TUTTO mercato WEB
Il programma della 17^ giornata di Serie A prosegue proponendo Torino-Cagliari. Baroni, reduce da 2 vittorie consecutive, piazza il suo uomo più in forma ovvero Vlasic alle spalle di Adams e Simeone (ex della gara). Dall'altra parte Pisacane schiera nuovamente dal 1' Kilicsoy, supportato sulla trequarti da Gaetano. Di seguito le formazioni ufficiali:
Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile