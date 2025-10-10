Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Alessandro Circati, ritornato titolarissimo dopo un lungo infortunio. Storico con l'Australia

Alessandro Circati poteva essere uno dei migliori giovani usciti dal Parma negli ultimi anni. Nella passata stagione era alla prima in Serie A, ma l'infortunio al crociato - esattamente un anno fa, a fine settembre - gli ha tolto i progressi che poteva registrare in dodici mesi. È rientrato e ora è un titolarissimo del Parma di Cuesta, seppur i ducali non siano partiti esattamente benissimo, con cinque punti in sei partite giocate finora. Comunque sopra - almeno per il momento - alla quota salvezza, obiettivo di Krause.

Nell'ultima apparizione con la maglia dell'Australia, Circati ha fatto la storia. Perché è stato il più giovane capitano dei Socceroos da 44 anni a questa parte, alla presenza numero 7. Come se avesse i crismi del predestinato che, probabilmente, è. Il suo lungo stop ha contribuito a lanciare un altro giovanissimo come Leoni, ora fermo per lo stesso infortunio dopo l'inizio di stagione e la cessione al Liverpool.

Ha un contratto fino al 30 giugno del 2029 ed è alla quarta stagione da professionista con la maglia del Parma che ha indossato in 70 occasioni. Non male per chi potrebbe ancora essere eleggibile per l'Under21, se non avesse deciso di giocare con la nazionale down under. Oggi Alessandro Circati compie 22 anni.

Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?