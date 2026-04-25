Gabbia: "Abbiamo fatto il massimo. Lo scudetto deve essere l'obiettivo del prossimo anno"

Trovare un milanista più milanista di Matteo Gabbia è molto difficile, soprattutto tra quelli in campo. Il difensore rossonero ha spiegato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera che per lui il Milan è una famiglia allargata e che, quando perde, in casa gli mettono il muso, proprio perché tutti sono tifosi del Diavolo.

Quando gli viene chiesto che cosa sia mancato per vincere lo scudetto, Gabbia riconosce anche i meriti dell'Inter, che è stata più forte e a cui vuole fare i complimenti: "Per me abbiamo fatto il massimo. So che è difficile da accettare per i tifosi, lo è anche per me, ma nello sport bisogna saper accettare il risultato. Dobbiamo anche tenere presente che partivamo da un ottavo posto". Quanto alla prossima stagione, l'ex Villarreal aggiunge che al Milan si gioca per vincere: "Lo scudetto deve essere l'obiettivo".