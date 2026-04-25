Serie B, terminano i primi tempi delle gare delle 15: vince solo il Mantova a Bolzano
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Sono terminati i primi tempi delle gare delle 15 in Serie B. Vince soltanto il Mantova per 2-0 a Bolzano contro il Sudtirol mentre Reggiana e Palermo pareggiano 1-1. Ferme sullo 0-0 le altre gare.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Catanzaro-Spezia 4-2
24' Petriccione, 63' Felipe Jack, 79' e 82' Petriccione; 44' Valoti, 93' rig. Lapadula
Entella - Padova 0-0
Frosinone - Carrarese 0-0
Pescara-Juve Stabia 0-0
Reggiana-Palermo 1-1
20' Lambourde; 29' Palumbo
Sudtirol - Mantova 0-2
35' Trimboli, 42' Marras
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
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