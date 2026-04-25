TMW Il Newcastle metterà in vendita Tonali, ecco la cifra. Manchester United forte, Juve out

Il Newcastle è pronto a mettere sul mercato Sandro Tonali. I bianconeri non hanno speranza di giocare l'Europa e per questo hanno bisogno di una cessione importante per mantenere il bilancio in utile. Per la prima volta, con PIF, nel 2025 era arrivato un utile con 35,6 milioni di euro, ma vendendo una parte dello stadio. Quest'anno c'è la Champions (e Alexander Isak), ma nella prossima annata serve un sacrificio importante visti i tanti investimenti. Il Manchester United è pronto a una proposta altissima, perché ha necessità di sostituire il brasiliano Casemiro.

E la Juventus? Il club è interessato, ma le cifre sono davvero troppo alte per credere a un possibile inserimento. Perché guadagna circa 8 milioni di euro a stagione più bonus - che fanno lievitare fino a 9 - e soprattutto c'è la valutazione del Newcastle che è di (almeno) 100 milioni dopo avere speso 58,9 milioni per averlo nell'estate del 2024.

Questa cifra è ufficiale ed è contenuta nel bilancio redatto al 30 giugno del 2024 da parte del Milan che, poi, aveva dovuto concedere un 10% al Brescia. "Gli altri oneri di gestione calciatori, pari a 4.312 migliaia di Euro (149 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023) include principalmente la sell on fee riconosciuta al Brescia calcio relativamente alla cessione al NewCastle del giocatore Sandro Tonali per 4.278 migliaia di Euro", facendo scendere la cifra incassata a 54,6 milioni.