Gabbia: "Senza il calcio avrei fatto l’agente immobiliare. O il commesso in un bel negozio"

Matteo Gabbia è uno dei leader silenziosi del Milan e oggi, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera e non solo: "Senza il calcio avrei fatto l’agente immobiliare. O il commesso in un bel negozio. Mi piace stare con le persone, parlare, trovare un’intesa".

Ma quanto contano i soldi per il difensore del Milan? I suoi genitori, racconta, gli hanno insegnato l’importanza della semplicità. Prima viveva in centro a Milano, adesso si è spostato a Legnano. Il giardino, il cane, il silenzio, la passeggiata nel parco: le piccole cose contano tanto per Matteo e la sua famiglia. E fra qualche settimana arriverà anche una bambina, che si chiamerà Vittoria. I soldi contano, chi dice il contrario mente, spiega il difensore. Per una vacanza, per far studiare i figli, per non avere pensieri. Ma non possono comprare tutto. L’ha scoperto ancora di più adesso, visto la nonna non sta più molto bene.