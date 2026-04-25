Spezia, D'Angelo: "Sul 2-1 avevamo pareggiato... Vietato mollare a 2 partite dalla fine"

Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia, ha commentato così il ko per 4-2 rimediato in trasferta contro il Catanzaro.

Brutta sconfitta.

"Nel primo tempo è stata abbastanza equilibrata. Sapevamo che il Catanzaro ha più possesso palla, l'avevamo preparata e abbiamo fatto abbastanza bene. Sul 2-1 abbiamo avuto delle opportunità per pareggiare e avevamo pareggiato, ma l'arbitro ha fischiato prima. Detto questo, non abbiamo perso per colpa dell'arbitro. Sul 3-1 è diventata quasi impossibile per noi".

Siete con un piede in Serie C: come ai affronta il finale di stagione?

"Abbiamo due partite da giocare e dobbiamo farle al massimo. E' l'unica cosa che possiamo fare, di certo non possiamo mollare ora che abbiamo due partite".

Stagione andata male per lo Spezia: c'è tanto da recriminare?

"Le valutazioni le faranno altre persone come è giusto che sia quando è finita la stagione. Adesso dobbiamo solo pensare alla partita di sabato: ci sono ancora delle possibilità e, se non andrà bene, andrà valutato dove sono stati fatti degli errori".

Nel finale del secondo tempo lo Spezia non riusciva proprio a contenere le azioni del Catanzaro: come mai?

"Sicuramente il fattore meteo, come ci ha favorito nel primo tempo, nel secondo ci ha messo in difficoltà. Siamo stati dentro la partita fino al 2-1, avevamo pareggiato e coi sono state un paio di parate loro. Poi il 3-1 ha chiuso tutto, il Catanzaro è veramente forte e bisogna fare i complimenti al mister Aquilani. Il pensiero di non farcela ti manda ancora più in difficoltà".