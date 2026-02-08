Parma, Corvi: "Dobbiamo restare compatti, le occasioni arriveranno"
Edoardo Corvi è intervenuto ai microfoni di DAZN, nell'intervallo della sfida contro il Bologna. Parità dopo i primi 455 minuti, il Parma però ha un uomo in più per il rosso estratto a Pobega. Queste le parole del portiere ducale:
Ora avete un uomo in più, dovete costruire meglio in fase offensiva:
"Dobbiamo restare compatti, cercare di avere pazienza, le occasioni arriveranno".
La fase difensiva sta funzionando:
"Dobbiamo continuare così, restare concentrati come ho detto prima".
