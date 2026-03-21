Lazio-Bologna, i convocati di Sarri: recuperato Romagnoli. Ancora out Basic
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Alla vigilia della sfida contro il Bologna all'Olimpico, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati. Confermato il recupero di Alessio Romagnoli, ancora out Basic oltre a Rovella, Provedel, Cataldi e Zaccagni
Portieri: Motta, Furlanetto, Giacomone.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Farcomeni.
Attaccanti: Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
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