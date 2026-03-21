Risultati Serie B, prima vittoria per Ashley Cole. Bani fa impazzire il Palermo
Sono terminate le gare di Serie B iniziate alle 15.00 e valide per la 32ª giornata. Prima vittoria da allenatore per Ashley Cole, con il Cesena che vince in rimonta con il Catanzaro, 3-1 il punteggio finale in favore dei romagnoli. Stesso risultato in Juve Stabia-Spezia, mentre il Palermo in 10 dal minuti numero 25 passa in casa del Padova grazie alla rete di Bani in pieno recupero. m
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Ore 17:15 - Monza-Venezia
Ore 19:30 - Modena-Mantova
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67 (31 partite giocate)
Monza 64 (31)
Frosinone 62 (31)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 47 (30)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Avellino 39 (31)
Sudtirol 38 (31)
Carrarese 36 (31)
Mantova 34 (31)
Padova 34 (32)
Empoli 33 (31)
Sampdoria 31 (31)
Bari 31 (31)
Virtus Entella 31 (31)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (31)
Pescara 29 (31)