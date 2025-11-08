Parma, Cherubini si tiene stretto Cuesta: "Gli auguro di rimanere un po' più di tempo con noi"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Milan. Ecco le sue parole: "Abbiamo cambiato tanto, una squadra giovane che sta facendo un campionato in crescendo. Meritavamo qualche punto in più ma il fatto che la squadra lotti in ogni partita mi dà fiducia. Possiamo crescere".

Su Cuesta

"Nel confronto con i ragazzi è avvantaggiato nell'aspetto generazionale. Parte anche da un bagaglio di conoscenze importanti e questo gruppo l'ha accolto e lo segue. Non era scontato".

Sul percorso del tecnico

"Gli auguro un percorso importante, magari rimanendo a Parma per un po' più di tempo. L'anno scorso salvezza inaspettata e difficilissima, siamo ripartiti perdendo giocatori importanti e gli abbiamo dato una squadra nuova e con tanti giovani. Gli abbiamo anche un po' appesantito il percorso ma la squadra è in crescita. Sarà importante valutarlo quando avrà a disposizione tutta la squadra, cosa che al momento non è successa".