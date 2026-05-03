Parma, Cuesta fa i complimenti all'Inter: "Scudetto meritato, squadra fortissima"
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"Assolutamente meritato, faccio complimenti a tutti loro”. Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato in conferenza stampa lo scudetto conquistato dall’Inter proprio nella partita vinta con i ducali con il risultato di 2-0: “I risultati parlano. Se vinci con queste giornate d'anticipo sei stato più bravo. La squadra è fortissima e sa fare male in tantissime maniere, infatti hanno segnato tantissimo e hanno tantissime risorse.
Complimenti alla squadra, alla dirigenza, allo staff. Non è un caso che siano sempre stati a competere in Italia ed Europa negli ultimi anni".
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