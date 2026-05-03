Gialloblù a San Siro, Gazzetta di Parma: "Contro un'Inter vicina allo scudetto"

Per la prima pagina di oggi, la Gazzetta di Parma riserva uno spazio alla formazione calcistica cittadina. Questo è il titolo scelto, presente nello specifico in taglio alto: "Parma a San Siro contro un'Inter vicina allo scudetto". Gialloblù già salvi, nerazzurri a un punti dalla conquista del loro ventunesimo tricolore.

Cuesta alla vigilia: "La squadra è consapevole della sfida di domani e dell'importanza di essere al 100%. Siamo pronti per lavorare al meglio. Ci è piaciuto essere al fianco dei nostri tifosi e di vedere l'entusiasmo. Speriamo di essere noi domani e di fare tutto il possibile per fare una grande prestazione".