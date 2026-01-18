Parma, Cuesta: "I ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. 15 giorni di gare complicate"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pari a reti bianche contro il Genoa:

"Partita equilibrata, con un tempo a testa. Per numero di occasioni c'è stato equilibrio anche se in termini di quantità loro hanno avuto le migliori occasioni. Veniamo da 15 giorni di partite complicate, tra scontri diretti e gare contro avversarie contro Napoli e Inter e per me questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Tutti ragazzi disponibili, che danno un contributo incredibile. La forza del gruppo è incredibile. A livello professionale danno tutto".