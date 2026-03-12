Parma, Cuesta: "Più che al 10° posto pensiamo a sfruttare ogni giorno al nostro massimo"

Alla vigilia della gara contro il Torino, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha esaminato così i pericoli della sfida ai granata di D'Aversa in conferenza stampa, senza fissare nuovi obiettivi di classifica come il 10° posto: "L'obiettivo più grande è sfruttare ogni giorno al massimo. Questo porta a raggiungere gli obiettivi. Dare il massimo ogni giorno per portare i punti a casa. Ci concentriamo su di noi".

Il Parma dimostra di saper far giocare male gli avversari. Quanto c'è nella preparazione delle partite l'aspetto di distruggere il gioco altrui?

"Quello secondo me fa parte della costruzione. Quando approcci una partita sei proattivo e bisogna pensare cosa ci avvicina al risultato: gli avversari fanno parte di noi. È uno sport collettivo, ci saranno certi spazi e noi proviamo a portare la partita dove ci è più favorevole, sia a livello offensivo sia difensivo. In quel momento in cui tu costruisci quella idea ovviamente è legata anche agli avversari, che avranno altre idee e proveranno a metterle in campo. Si tratta di un rapporto tra costruzione e distruzione. Non so cosa è più facile o difficile. Ogni partita è complessa e necessita di attenzione. Noi proviamo a portarla dove vogliamo al massimo possibile, sempre".

Parma unica squadra imbattuta nelle ultime cinque giornate

Parola d'ordine: continuità. Lo dimostra il fatto che la squadra di Cuesta sia l'unica imbattuta negli ultimi cinque turni. Con il pareggio per 0-0 sul campo della Fiorentina nell'ultimo turno, i crociati hanno inanellato un filotto di cinque risultati utili consecutivi: tre vittorie contro Bologna, Verona e Milan, più due pareggi contro Cagliari e appunto Viola. Questo rendimento ha fruttato 11 punti, secondo solo all'Inter (che però ha perso una partita), e ha permesso al Parma di blindare la zona salvezza, salendo a 34 punti in dodicesima posizione.