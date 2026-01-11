Parma, Cuesta: "Leggere al meglio le situazioni con seconde palle e possesso"
Prima della sfida in programma tra Lecce e Parma, ecco le dichiarazioni di mister Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN: "Abbiamo preparato la partita per giocare in qualsiasi contesto: dovremo essere pronti a dominare anche le seconde palle. La partita è delicata, ma dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni con un recupero efficace del possesso palla. Capire il contesto servirà sicuramente per fare le scelte migliori".
