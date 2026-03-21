Parma, Cuesta: "Sappiamo di dover ancora centrare la salvezza. Alzeremo il livello"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato così dopo la sconfitta contro la Cremonese ai microfoni di Sky Sport: "Il primo tempo è stato predominante il tempo in cui il loro portiere aveva la palla, non siamo stati bravi a recuperare il pallone. Poi quando costruivano non siamo riusciti a giocare bene. Non ci sono però stati pericoli, fino al gol di Maleh che ha sbloccato la partita. A quel punto abbiamo provato a cambiare ma ci hanno fatto gol in contropiede. Dobbiamo alzare il livello, è ovvio, e dobbiamo farlo subito".

Rischio leggerezza per una salvezza che sembra già ottenuta?

"No, siamo tutti attenti e sappiamo che non è fatto niente. Dobbiamo fare punti e tornare a essere una squadra compatta, con lo spirito giusto. Dobbiamo alzare la qualità del nostro gioco".

È mancata un po' di esperienza?

"Vogliamo sfruttare le nostre qualità che abbiamo. Dobbiamo solo concentrarci su come migliorare per rendere orgogliosi i nostri tifosi".