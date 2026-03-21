Parma, Cuesta: "Abbiamo fiducia in Suzuki, il nostro focus è solo sul risultato"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida contro la Cremonese. Queste le sue dichiarazioni:

Che partita vi aspetta, l'avversario con il cambio di allenatore può essere un'incognita:

"Stiamo focalizzati su di noi, sugli aspetti che riteniamo sia opportuno dare come priorità per fare una grande prestazione oggi, fare il risultato è il nostro focus".

Come sta Bernabé? Chance dal primo minuto per Ondrejka:

"Bernabé è in fase di recupero, sulle scelte facciamo sempre quelle che riteniamo più opportune per portare la partita sui binari che vogliamo. Speriamo che possiamo mostrarlo arrivando al risultato.

Oggi tocca a Suzuki, come gestirà le rotazioni tra i pali?

"Ci focalizziamo sul presente, oggi la scelta è ricaduta su Zion, abbiamo fiducia che possa fare una grande prestazione".