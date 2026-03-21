Live TMW Parma, Cuesta: "Mi prendo la responsabilità. Non è una questione di atteggiamento"

Ore 17.00 - A breve la conferenza stampa del tecnico crociato Carlos Cuesta al termine di Parma-Cremonese.

Ore 17.40 - Inizia la conferenza.

Brutto atteggiamento oggi, ma il discorso offensivo preoccupa. Difficilmente si fa gol su azione manovrata.

"Non siamo riusciti ad attaccare nel primo tempo e non siamo stati bravi a recuperare la palla in pressione alta. Questo ci ha portato a difendere di più. Nella ripresa, dopo i gol non abbiamo creato pericoli. Me ne assumo la responsabilità. Dobbiamo alzare il livello".

TMW - Oggi Ondrejka ha giocato mezzala. Volevate sopperire alla mancanza di Bernabé?

"Ondrejka ha caratteristiche che aiutano a creare pericolo, a saltare l'uomo e creare occasioni individuali che ti possono portare al gol. Credevamo che le sue caratteristiche potessero aiutarci".

Questa squadra ha sofferto l'appagamento dei 34 punti? Che sentimento prova ora?

"Mi prendo io la responsabilità. So che i giocatori danno tutto. Sappiamo che l'obiettivo non è raggiunto, dobbiamo lavorare bene e fare punti. Non penso sia una questione di atteggiamento, penso che dobbiamo lavorare meglio".

Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Accettiamo i fischi, sappiamo che lo fanno per il bene comune. Sappiamo che anche loro saranno al nostro fianco, dobbiamo fare ancora molto. In queste trenta gare ci sono state cose positive, altrimenti non saremmo dove siamo. Ma oggi dobbiamo alzare il livello, io per primo".

Suzuki ha recuperato?

"Sì completamente, altrimenti non avrebbe giocato".

Poteva evitare i gol?

"No".

La Cremonese ha cambiato allenatore. Si aspettava una squadra così?

"Era una possibilità, non ci sono alibi da questo punto di vista. Dobbiamo essere pronti e portare sempre la prestazione".

Ore 17.44 - Termina la conferenza.