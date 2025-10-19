Parma, Cuesta: "Suzuki vive per il calcio, quello che ha vissuto oggi è il giusto premio"

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro il Genoa, mister Carlos Cuesta ha commentato a Radio Rai il punto conquistato in trasferta, nonostante l'uomo in meno. Queste le sue parole: "Sono orgoglioso del fatto che siamo squadra, abbiamo reagito tutti insieme senza alcun alibi, cercando di risolvere le situazioni. Questo mi rende orgoglioso, è la mentalità giusta per il nostro percorso, la strada è lunga. Siamo contenti di aver conquistato un punto in questa tipologia di partita, dobbiamo continuare a crescere".

Suzuki è stato protagonista assoluto, cosa ne pensa?

"Il contesto della partita l'ha obbligato ad esser protagonista. Ci ha aiutato tantissimo, è un protagonista esemplare. Quello che ha vissuto oggi è il premio a quello che fa ogni giorno, lui vive per il calcio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, quando fai un buon lavoro paga. Ci ha aiutato tantissimo, sono contento di lui individualmente ma soprattutto per lo spirito e la capacità di restare concentrati e sacrificarsi del gruppo, mi rende orgoglioso".

Bisogna fare qualcosa di più in fase offensiva:

"Fa parte del nostro percorso di crescita, vogliamo segnare di più e creare più occasioni. Oggi faceva parte dell'evoluzione della partita, sapevamo di venire in uno stadio caldo, loro avevano bisogno dei tre punti, la nostra partita sarebbe stato un crescendo. Nel primo tempo siamo stati più sotto controllo, nel secondo abbiamo dovuto affrontare questa difficoltà, lo abbiamo fatto e abbiamo conquistato un punto. Adesso bisogna prendere tutto ciò di buono della gara di oggi, migliorare quello che non ha funzionato e lavorare alla prossima partita contro il Como che sarà molto difficile".