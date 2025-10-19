Parma, Cuesta sulla difesa a 4: "È una novità, quindi servirà del tempo"

Il Parma strappa un punto importante in trasferta contro il Genoa, soprattutto considerando come si erano messe le cose, con l'inferiorità numerica ed il rigore contro allo scadere. Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il match l'allenatore gialloblu, Carlos Cuesta, ha parlato anche della difesa a 4 scelta per questa giornata: "E' una novità. E tutte le novità hanno bisogno del tempo. Siamo stati solidi e compatti. Nella prima parte ci è mancata un po' di fluidità nel far girare il pallone ma fa parte del percorso e continueremo a lavorare forte perché sia sempre così".

Meno possesso palla.

"E' stato sicuramente un processo legato ad alcune situazioni a sinistra. E' stato legato anche ad alcuni cambiamenti. E' vero che non abbiamo forse avuto la capacità di creare occasioni ma la partita aveva i suoi tempi. Sapevamo che l'inizio in questo stadio sarebbe stato caldo, noi poi ci siamo adattati".

Oltre il punto cosa si porta a casa?

"Porto una mentalità di stare sempre insieme in qualsiasi situazione. Senza soffermarsi sul problema ma cercare la soluzione e che quando uno sbaglia gli altri sono con lui. E' una parte del nostro spirito che sarà importante per il percorso. Proveremo sempre ad avere questo atteggiamento".