Parma, Cuesta: "Suzuki è un esempio per tutti. Orgoglioso della squadra"

Termina 0-0 a Marassi, tra Genoa e Parma. Partita complicatissima per i crociati, rimasti in dieci dopo 42 minuti per la doppia ammonizione a Ndiaye. Un punto arrivato grazie ad una prestazione di spessore di Suzuki, autore di diverse parate tra cui quella su rigore a Cornet nei minuti di recupero. La formazione di Cuesta sale a quota 6 punti, ma ancora a secco di gol in trasferta.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato il tecnico gialloblu, Carlos Cuesta .

Quanta tensione c'era?

"Sono orgoglioso della squadra, anche di tutti i giocatori rimasti in panchina. Siamo riusciti a saper soffrire e a conquistare un punto".

Era questa la maturità che chiedeva?

"La maturità non si vede dall'età ma dipende da come affronti queste partite. Oggi l'abbiamo fatto bene".

"Zion è un esempio. Vive per il calcio, ha una cura maniacale e quando lavori bene, paga".

Perché ha levato Bernabé?

"Una questione di caratteristiche, dovevamo coprire più campo e serviva un difensore in più".

Ha parlato con Ndiaye?

"Non l'ho fatto. Gli errori fanno parte del calcio e servono per crescere".