Parma, Cuesta: "Voglio una squadra in grado di dominare in entrambe le aree"
TUTTO mercato WEB
Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Lecce: "Siamo concentrati per fare il massimo, fin dalla prima azione. Vogliamo dare continuità alla vittoria di lunedì scorso, dobbiamo continuare a crescere per inseguire il nostro obiettivo. Voglio una squadra in grado di dominare in entrambe le aree, che abbia aggressività e verticalità, che sappia leggere le varie situazioni della partita". Sull'assenza di Oristanio: "Non è disponibile per questa partita"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women