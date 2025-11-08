Parma, Delprato: "Bella prestazione della squadra, il nostro è uno spogliatoio unito"

Il capitano del Parma, Enrico Delprato, analizza ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "È un punto importantissimo, perché eravamo sotto di due gol contro una squadra forte che nei primi minuti ci ha messo in difficoltà. Il gol di Bernabé ci ha dato la spinta in più per andare a recuperare la partita nel secondo tempo. Poi nell'intervallo ci siamo parlati e abbiamo capito quello che non funzionava sistemando le cose, anche prima del 2-2 abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiarla prima. È stata sicuramente una bella prestazione della squadra".

Oggi è la dimostrazione che il vostro è un gruppo vivo?

"Ci tengo a precisare che nell'intervista rilasciata sono state scritte un po' di cose che non ho detto in questa maniera: quando si mettono dei virgolettati bisogna rappresentare quello che dice il ragazzo e non lasciare spazio all'interpretazione del giornalista. Io in settimana ho detto che lo spogliatoio è unito, probabilmente c'è qualcuno che non ci crede o vede altre cose. Il nostro gruppo è ancora più unito della scorsa stagione, come abbiamo dimostrato in queste partite impegnandoci. Poi potevamo fare meglio in alcune circostanze, però oggi è la dimostrazione che la squadra c'è, lavora e il merito è di tutti i ragazzi anche di chi non è entrato. Pareggiare in casa sotto di due gol col Milan non è da tutti".