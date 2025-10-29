Parma, Delprato: "Il nostro punto di forza è il gruppo: lavoriamo per l'obiettivo salvezza"

Il difensore del Parma Enrico Delprato è intervenuto a Sky Sport dopo il ko rimediato all'Olimpico contro la Roma. Questa l'analisi del calciatore: "Credo che queste partite, all'inizio, ci dicano che stiamo facendo un po’ di fatica a segnare, ma le occasioni arrivano. Oggi, soprattutto nel primo tempo, siamo andati vicino al gol. Comunque, bisogna fare i complimenti alla squadra: contro la Roma, che sappiamo essere molto forte, abbiamo proposto un buon calcio, ci siamo difesi, ma nel primo tempo siamo riusciti a creare qualcosa di buono, a differenza di altre volte in cui ci siamo limitati a difenderci.

Poi, nel secondo tempo, è stato un peccato il gol subito su palla inattiva, perché era un momento in cui ci stavamo difendendo bene, ma la Roma non era pericolosissima. C’è stata una buona reazione dopo il gol del 2-1, ma purtroppo è andata così".

Qual è il punto di forza del vostro progetto?

"Io credo che la forza del progetto sia l’unione del gruppo, di tutti i ragazzi che lavorano per un obiettivo comune, che è la salvezza. Non sono parole vuote, è davvero così. La forza di questa squadra deve essere il gruppo che lavora sempre unito. I ragazzi che sono arrivati nuovi si sono messi subito a disposizione del mister e della squadra. Ora dobbiamo essere bravi a portarlo fino in fondo".