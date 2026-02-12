E se la Spagna lo convocasse? Mateo Pellegrino: "Non chiudo nessuna porta, vedrò..."

Un giorno dopo il rinnovo di contratto con il Parma, circolano dichiarazioni importanti di Mateo Pellegrino. L'attaccante argentino di 24 anni da 9 gol complessivi (Serie A e Coppa Italia) con la maglia dei Ducali ha recentemente apposto la firma in calce sul nuovo accordo con il club emiliano fino al 2030 e sta vivendo una stagione importante, da prima scelta per mister Cuesta.

Con i Mondiali quasi alle porte, tuttavia, il ragazzo classe 2001 possiede la doppia nazionalità e ha lasciato intendere che sarebbe disposto a vestire anche la maglia della Spagna in caso di una futura convocazione: "Non chiudo mai nessuna porta. Né a livello di club, né di Nazionale... Mi concentro su quello che devo fare nel fine settimana quando devo giocare, perché penso che se si perde la concentrazione forse non si fanno le cose come si dovrebbe", ha spiegato in un'intervista a ESPN Argentina. "E poi, un domani, vedrò se dovrò prendere una decisione".

In seguito, invece, alla firma sul prolungamento con il Parma ha espresso la sua soddisfazione tramite videomessaggio: "Cari tifosi, sono molto contento di annunciare il mio rinnovo col Parma. Questo è un giorno bellissimo per me, sono qua da un anno e abbiamo vissuto momenti belli e meno belli. Voglio ringraziare tutti quelli che sono di fianco a me, compresi i miei compagni. Se sono qua è anche merito loro. Ora spero di raggiungere i nostri obiettivi".