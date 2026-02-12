Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno

Le parole del Chief Global Business Development Officer del Napoli, Leonardo Giammarioli, sono chiare e chiarissime su una delle grandi stelle del club azzurro come Scott McTominay. Al podcast di TalkSport, è stato cristallino: "Il futuro di Scott? Chiaro che sia preoccupato, che siamo preoccupati. Scott merita di continuare a progredire. Forse non adesso, forse non la prossima stagione, ma se in futuro dovesse presentarsi la giusta occasione, se la sarà meritata. Guardate lo Stoccarda: volevano tenere Nick Woltemade, ma quando arriva un'offerta del genere, non c'è molto che si possa fare. Quando il giocatore vuole andarsene e i soldi sono importanti... E' difficile per le squadre italiane, il campionato italiano continua a perdere entrate. Noi stiamo cercando di crescere, di restare competitivi, ma non è facile tenere i migliori. Non è stato semplice prendere calciatori come McTominay e oggi è ancor più difficile tenerli. Ogni decisione sul mercato deve esser presa in modo intelligente".

Una straordinaria presa di coscienza. La sincerità paga sempre. Perché girarci attorno? Perché non spiegare a chiare lettere quale sia la dimensione del nostro pallone, del progetto di una grande italiana, del Napoli e del gap che c'è con le grandissime d'Europa? Forse l'esempio con lo Stoccarda e Woltemade non è dei migliori: non nel merito, perché è calzante, ma il Napoli per quel che ha fatto ADL è certamente diverso e superiore come dimensione dai tedeschi... Tant'è. La realtà è questa.

Che vorrà fare McTominay? Chi lo conosce bene, spiega che a Napoli è felice, che al Napoli è contento. Ma che sogna altrettanto di tornare, presto o tardi, in Premier League. E tra le tante squadre che sarebbero pronte a riaccoglierlo in Inghilterra, sapete chi guida la fila? Il Manchester United. Già. Proprio chi lo ha scaricato erroneamente in passato...