Lupo: "In Serie A andranno Monza, Venezia e Palermo. Frosinone? Spensierato"

Fabio Lupo, direttore sportivo di lungo corso, ex tra le altre di Palermo, Ascoli, SPAL, Venezia, Torino e Sampdoria, ha analizzato l'attualità del campionato di Serie B, iniziando da quella del club blucerchiato, attraverso le colonne di TMW, all'interno della rubrica 'A Tu per Tu':

“Ha fatto colpi importanti e i risultati si stanno anche vedendo. La squadra ha dato anche dei segnali di ripresa”.

Chi andrà in A?

“Monza, Venezia e Palermo sul piano dell’organico hanno qualcosa in più. Però il Frosinone sta mettendo sul piatto della bilancia entusiasmo e organizzazione e la spensieratezza di chi non deve vincere per forza”.

Infine arriva anche un pensiero sulle situazioni di Trapani e Triestina in Serie C: “L’epilogo del Trapani, connesso alla Triestina e al Rimini fa riflettere su come deve essere regolamentata la Serie C. È un campionato bellissimo che coinvolge tante piazze ma bisogna dare una dimensione di un certo tipo. Perdere qualche club per strada è grave. Serve essere bravi e coraggiosi”.