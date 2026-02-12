L'Inter sorride, Dumfries sempre più vicino al rientro in campo: "Manca poco"

Dopo le recenti dichiarazioni in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, Denzel Dumfries è rientrato parzialmente a lavorare con il gruppo nella giornata di ieri e la notizia è stata festeggiata da tutta l'Inter. L'olandese però ha voluto esaltare ancora di più i tifosi, pubblicando un post sul suo profilo Instagram che lo ritrae durante l'allenamento e commentandolo così: "Di nuovo con la squadra, manca poco".

Tra i commenti spunta anche un cuore di Marcus Thuram, contentissimo del fatto che il suo compagno sia prossimo a calcare nuovamente i campi da gioco della Serie A e dell'Europa. Dumfries è fermo dal 9 novembre, giorno in cui l'Inter ha battuto 2-0 la Lazio, ovvero più di 3 mesi fa. L'esterno destro ha comunque già segnato 3 gol in stagione, 2 dei quali in Champions League e uno in campionato.