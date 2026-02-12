Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Per mister Cuesta difesa da reinventare contro il Verona. Le ultime sul Parma

Per mister Cuesta difesa da reinventare contro il Verona. Le ultime sul Parma
foto ANSA
© foto di ANSA
Tommaso Bonan
Oggi alle 18:35
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Il club blinda Pellegrino, rinnovo fino al 2030

(ANSA) - PARMA, 12 FEB - Secondo molti addetti ai lavori il vero 'colpo' del mercato invernale crociato è arrivato dopo il termine della finestra di riparazione: il Parma ha annunciato il rinnovo per Mateo Pellegrino, blindando il suo 'gioiellino' fino al 2030. Chi d'ora in poi vorrà bussare per l'attaccante argentino, che piace anche a club esteri, dovrà trattare con la società gialloblù. "Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi" ha detto Pellegrino a margine del rinnovo, mettendo subito nel mirino la sfida salvezza contro il Verona di domenica prossima. Obiettivo vittoria per la classifica e per 'riconquistare' il Tardini: i ducali hanno vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe in campionato (3 pareggi e 6 sconfitte), restando a secco di gol in sei di questi match.

Al fianco del centravanti potrebbe giocare Strefezza ma per Cuesta i problemi di formazione sono in difesa. Out Troilo per squalifica, infortunati Valenti e Ndiaye, la coperta è corta, due le opzioni: passare alle linea a quattro (meno efficace dicono i risultati) o lanciare dal primo minuto l'ultimo arrivato, il neo acquisto Carboni, con Circati dirottato al centro. Scelte decisive dato che sulla tenuta difensiva il Parma sta costruendo il cammino salvezza: i crociati sono la squadra che ha subito meno reti (30) tra quelle posizionate nella seconda metà della classifica. (ANSA).

