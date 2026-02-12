Per mister Cuesta difesa da reinventare contro il Verona. Le ultime sul Parma

Il club blinda Pellegrino, rinnovo fino al 2030

(ANSA) - PARMA, 12 FEB - Secondo molti addetti ai lavori il vero 'colpo' del mercato invernale crociato è arrivato dopo il termine della finestra di riparazione: il Parma ha annunciato il rinnovo per Mateo Pellegrino, blindando il suo 'gioiellino' fino al 2030. Chi d'ora in poi vorrà bussare per l'attaccante argentino, che piace anche a club esteri, dovrà trattare con la società gialloblù. "Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi" ha detto Pellegrino a margine del rinnovo, mettendo subito nel mirino la sfida salvezza contro il Verona di domenica prossima. Obiettivo vittoria per la classifica e per 'riconquistare' il Tardini: i ducali hanno vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe in campionato (3 pareggi e 6 sconfitte), restando a secco di gol in sei di questi match.

Al fianco del centravanti potrebbe giocare Strefezza ma per Cuesta i problemi di formazione sono in difesa. Out Troilo per squalifica, infortunati Valenti e Ndiaye, la coperta è corta, due le opzioni: passare alle linea a quattro (meno efficace dicono i risultati) o lanciare dal primo minuto l'ultimo arrivato, il neo acquisto Carboni, con Circati dirottato al centro. Scelte decisive dato che sulla tenuta difensiva il Parma sta costruendo il cammino salvezza: i crociati sono la squadra che ha subito meno reti (30) tra quelle posizionate nella seconda metà della classifica. (ANSA).