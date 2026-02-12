Cosa è successo alla Juve ad inizio stagione? Tardelli: "Forse la proprietà non ci stava dietro"

Lunga intervista quella rilasciata da Marco Tardelli ai microfoni di Fanpage.it. Per l'occasione l'ex campione del mondo è tornato anche a parlare del momento che sta attraversando la Juventus: "Cosa è successo ai bianconeri? È successo che probabilmente hanno sbagliato qualcosa… probabilmente la proprietà non è stata proprio così dietro alla squadra. E adesso possono ripartire con Spalletti e tanta voglia di investire".

Cosa è rimasto dello 'stile Juve'?

"Le cose che ho imparato me le ha insegnate mio padre, che mi ha educato bene. Poi, certo, ho seguito una disciplina che alla Juve c'era su determinate cose. Ma io ero preparato bene per quello che mi era stato trasmesso dalla mia famiglia".

Come le sembra il calcio di oggi?

"Il calcio è cambiato… ci sono tante cose rispetto al passato che ne fanno parte. È difficile poter dare un giudizio su questo. Certamente oggi i calciatori sono dei professionisti che vanno in giro. Ed è diventato normale che vadano dove c'è chi offre di più. Il Var? Anche questo non mi piace. Ma potrebbe cominciare a piacermi un pochino se mettessero dentro qualche giocatore".