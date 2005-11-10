Parma, Fabbian: "Contento per il gol e per il mister, ma la strada è lunga"

Il centrocampista del Parma Giovanni Fabbian ha parlato a DAZN dopo la vittoria del suo Parma contro l'Atalanta, nella gara dove ha trovato anche la sua prima rete con la maglia gialloblu: "Sapevamo che la partita non fosse facile. Sapevamo di dover soffrire e abbiamo dimostrato di poterlo fare. Siamo contenti: abbiamo sfruttato tutte le occasioni che abbiamo avuto".

Sei felice per il gol? Parma è il contesto giusto?

"Il gol è secondario: sono un centrocampista, il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra. Credo che stasera, oltre al gol, ho fatto anche quello. Il mister mi aiuta tanto, poi il gol arriva, mi piace inserirmi, ma non mi focalizzo solo su quello.".

Se lo merita il mister, sarà felice.

"Se lo merita, sta facendo un grande lavoro e noi lo stiamo seguendo bene. Oggi lo abbiamo dimostrato, ma la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare così