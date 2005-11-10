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Si è conclusa la 10ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
ieri alle 23:38Serie A
02.11.2026 23:38Serie A
Fonti preferite
Dal 2-1 del Bologna in casa col Monza al 3-0 del Parma in casa dell'Atalanta: il recap completo della decima giornata di Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB

Di seguito tutti i risultati, i tabellini e le pagelle della 10ª giornata di Serie A.

BOLOGNA-MONZA 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 6’ rig. Varela (M), 33’ Pobega (B), 59’ rig. Bernardeschi (B)

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Vitik (75’ Darmian), Casale, Theate; Zortea (82’ Amondarain), Ferguson, Pobega (75’ El Azzouzi), Miranda; Bernardeschi (82’ Dovbyk), Odgaard (64’ Mbangula), Cambiaghi. A disp.: Pessina, Happonen, Alhassane, Helland, Heggem, Libra, Moro, Orsolini. All.: Palladino.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio (66’ Toure), Lucchesi, Goglichidze; Birindelli, Colombo (66’ Mout), Foe-Ondoa, Mangas; Zeballos (46’ Robinson), Mota (71’ Ngonge); Varela (71’ Cutrone). A disp.: Strajnar, Thiam, Akinsanmiro, Antov, Bakoune, Carboni, Ciurria, Colpani, Forson. All.: Juric.

Le pagelle di Bologna-Monza

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UDINESE-ROMA 2-5 - Il tabellino
Marcatori: 10' Cristante (R), 31' Mora (R), 33' Malen (R), 38' Ndicka (R), 51' Zaniolo (U), 77' Palma (U), 90'+2 Ghilardi (R)

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom (82' Jovanovic), Miller, Kamara (82' Arizala); Zaniolo (67' Piotrowski), Ekkelenkamp (56' Chakvetadze); Davis (56' Unai Gomez). All.: Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso (84' Koulierakis); Molina, Cristante, De Roon, Wesley (79' Rensch); Soulé (79' Mancini), Mora (59' Pisilli); Malen (60' Castro). All.: Gasperini

Le pagelle di Udinese-Roma

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MILAN-INTER 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 4' Pulisic (M), 10' Rabiot (M), 22' Bastoni (I), 43' Moreira (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira (44' st Terracciano), Musah (37' st Jashari), Modric, Diawara (37' st Bartesaghi); Rabiot, Pulisic (37' st Cissé); Gonçalo Ramos (44' st Hutchinson). A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupiñán, Comotto, Vladimirov, Ossola, Perera, Menon, Vos, Camarda. All.: Ruben Amorim
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck (36' st Bonny), Akanji, Bastoni (36' st Esposito); Spence, Barella (36' st Dimarco), Calhanoglu (27' st Zielinski), Carlos Augusto; Diouf (27' st Mkhitaryan), Sucic; Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli. All.: Chivu

Le pagelle di Milan-Inter

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COMO-VENEZIA 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 43' Da Cunha rig. (C)

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto (36' st Smolcic), Jacobo Ramon, Kempf, Kaiki; Ricci (28' st Perrone), Milla; Da Cunha (28' st Liberali), Nico Paz (28' st Caqueret), Baturina (39' st Alex Valle); Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli, Kennedy. All.: Fabregas
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (17' st Sagrado), Busio (9' st Kike Perez), Sohm (17' st Basic), Helgason (33' st Rrahmani), Mazzocchi; Adams, Lauberbach (9' st Yeboah). A disposizione: Montipò, Schingtienne, Haps, Fanne, Mohammed, Bella-Kotchap, Dagasso, Duncan, Lisman, Toni Fernandez. All.: Nicola

Le pagelle di Como-Venezia

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FROSINONE-TORINO 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 3’ st Ghedjemis (F), 45'+3' st Calò (F)

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Tchato (35’ st Amey), Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini (22’ st Cichella), Calò; Ghedjemis, Schmid (22’ st Hasa), Kvernadze (35’ st Zerbin); Raimondo (30’ Birligea). Allenatore: Alvini
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (26’ st Oristanio), Vlasic, Bragança, Gineitis (1’ st Ilkhan), Aboukhlal (1’ st Patterson); Adams (26’ st Zapata), Simeone (36’ st Kulenovic). Allenatore: Abate

Le pagelle di Frosinone-Torino

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LAZIO-CAGLIARI 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 20’ Nzola (C), 36’ Isaksen (L), 38’ st Pinamonti (L)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard (31’ st Diogo Leite), Nuno Tavares (10’ st Pedraza); Frattesi (10’ st Dele-Bashiru), Belahyane (36’ st Cataldi), Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (10’ st Pinamonti). A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Doekhi, Pellegrini, Lazzari, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri. Allenatore: Gattuso
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola (44’ st Kevin Carlos), Rodriguez, Obert; Adopo, Romano; Fadera (32’ pt Kofler), Maldini (19’ st Trepy), Fazzini (19’ st Liteta); Nzola (1’ st Mendy). A disp.: Sherri, Radunovic, Sugawara, Mina, Winks, Gagliardini, Massolin, Sulev, Ciervo, Aurelio. Allenatore: Pisacane

Le pagelle di Lazio-Cagliari

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LECCE-GENOA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 11’ Osmajic (G), 28’ Messias (G), 40’ Maleh (L)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (11’ st Kaba), Ngom, Maleh (30’ st Gandelman); N’Dri (30’ st Dembelé), Stulic (30’ st Paco Esteban), Monteiro (14’ st Fatah). Allenatore: Eusebio Di Francesco.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré (35’ st Sow), El Shaarawy (15’ st Vitinha); Wiafe (15’ st Ehizibue), Messias (41’ st Meichtry); Osmajic (41’ st Colombo). Allenatore: Daniele De Rossi.

Le pagelle di Lecce-Genoa

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JUVENTUS-NAPOLI 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J).

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (72' Kelly), Cabal (83' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (72' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova). A disposizione: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrahmani), Marianucci, Marín, Olivera (79' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang. A disposizione: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Allenatore: Landucci.

Le pagelle di Juve-Napoli

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SASSUOLO-FIORENTINA 2-4 - Il tabellino
Marcatori: 25’, 65’ Laurienté (S), 45’+2' Pellegrino (F), 50’ Njie (F), 79’ Mastantuono (F), 90’+3' Valdepenas (F)

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (33’ st Cinquegrano), Idzes, Candé, Doig (33’ st Obrador); Adzic (14’ st Bowie), Matic, Sulemana (1’ st Bakola); Berardi, Esposito (44’ st Kulla), Laurienté. A disp.: Muric, Satalino, Pieragnolo, Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Lipani, Dominguez, Ghion, Pierini. Allenatore: Aquilani.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Ndour, Brescianini (32’ st Gonçalves); Mastantuono (44’ st Valdepenas), Pellegrino (32’ st Beto), Njie (18’ st Gnonto). A disp.: Christensen, Lezzerini, Beldenti, Dodo, Cianciulli, Croci. Allenatore: Vanoli.

Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina

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ATALANTA-PARMA 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 41' Fabbian, 47' aut. Zappacosta, 58' Lontani.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta (76' Idele), Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson (62' Elmas), Pasalic; Zalewski (76' Samardzic), De Ketelaere, Rowe (67' Sulemana); Krstovic. Allenatore: Sarri.
PARMA (3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic (46' Ndiaye); Britschgi, Sierro (89' Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Fabbian (74' Frigan), Lontani (67' Ordonez); Touré (74' Elphege). Allenatore: Gilardino.

Le pagelle di Atalanta-Parma

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