Atalanta, Ederson: "Ci sono tante cose che girano male. Lavoriamo di più e parliamo meno"

Il capitano dell'Atalanta Ederson ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Parma: “Ovviamente i tifosi si aspettavano di più dal nostro primo tempo: abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a segnare. Nel secondo tempo abbiamo perso la partita. I tifosi ci hanno sostenuto per 90’ e volevano capire cosa stesse succedendo, penso che sia normale. Durante la partita ci hanno spinto, poi alla fine sono arrivati i fischi. I nostri tifosi non sono abituati a vivere questi momenti, e anche noi pensavamo di fare meglio. Dobbiamo lavorare di più, parlare di meno e lavorare. Ho già vissuto dei momenti così e sono riuscito a salire con la squadra, dobbiamo lavorare di più. E’ questa la strada giusta nella mia esperienza. Il ritiro servirà per quello, per stare di più insieme e trovare i dettagli da migliorare. Dobbiamo spingerci verso risultati migliori”.

Come vi state trovando con Sarri?

“Secondo me ci sono tante cose che stanno girando male. Anche nelle ultime partite abbiamo avuto sfortuna, loro deviazioni che finiscono dentro. E’ facile da vedere che prendiamo troppi gol. C’è da lavorare di più in difesa, si può dare una mano in più al compagno: così si diventa squadra. E’ facile da vedere punti negativi in questo momento, quando si vince è più facile da risolvere e quando si perde è più complicato. Io ho una mia idea in testa, dobbiamo lavorare meno. È come la vedo io”.