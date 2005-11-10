Atalanta, Sarri: "Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Dobbiamo rialzarci tutti insieme"

22:55 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Parma nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:36 - Comincia la conferenza?

Cosa è successo stasera?

"Una partita difficile da decifrare. Prendiamo gol nel finale di primo tempo, pecchiamo di nervosismo dove siamo rientrati spenti dal punto di vista emotivo. Tale aspetto l'abbiamo pagato duramente. I numeri non giustificano questi risultati. Dobbiamo chiedere scusa alla società ai tifosi: stare zitti nei confronti dell'esterno e ritrovare compattezza tra di noi".

E' una questione tattica o di testa?

"Mancanza di cattiveria in certe situazioni. Noi costruiamo diverse azioni favorevoli da trasformare in occasioni da gol, ma facciamo fatica ad applicare. Ci manca cattiveria nei momenti chiave".

I calciatori sono entrati a pieno nel suo modus operandi?

"Stasera la partita l'abbiamo persa dal punto di vista mentale ed emotivo, al netto del discorso tattico. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, però quello che è successo dopo non dipende dalla tattica, bensì caratteriale. Trovarsi sotto ad una partita che avevamo in mano ci ha fatto perdere di lucidità e nervosismo".

Troppi gol subiti: cosa ne pensa?

"Nelle ultime partite abbiamo subito dei gol evitabili e inconcepibili. Dobbiamo migliorare".

L'approccio mentale faceva parte dei punti da migliorare?

"La squadra aveva dato l'impressione di reagire, stasera invece abbiamo avuto difficoltà dal punto di vista mentale".

Cosa dirà ai ragazzi domani in ritiro e cosa si aspetta giovedì

"In questo momento bisogna parlare ad ampio raggio: bisogna ripartire dal primo tempo, perché non si può cadere così. Prendiamo in esame il "perché" si è trasformato ciò che avevamo costruito nel primo tempo in quel crollo che poi è stata la ripresa".

TMW - Cosa ne pensa del discorso dei tifosi?

"Io penso che nessuno nel nostro ambiente si debba lamentare dei tifosi. Ci hanno sostenuto per 95 minuti, poi è chiaro che possano anche fischiare: sono fischi d'amore. Durante la partita c'è stato puro amore e basta".

23:50 - Termina la conferenza di mister Sarri