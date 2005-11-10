Atalanta, Sarri: "Non mi aspettavo questa fragilità mentale. Pagate le conseguenze della paura"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro il Parma: "Abbiamo fatto i primi 40 minuti di ottimo livello, avevamo la gara in mano. Abbiamo preso gol su una palla ferma e ne abbiamo pagato le conseguenze. Siamo poi rientrati male e da lì è venuto fuori questo secondo tempo che si accetta male. Chiediamo scusa a società e tifosi per il secondo tempo, nel primo abbiamo giocato una delle migliori frazioni della stagione. Non si può essere così fragili difensivamente e mentalmente. Staremo insieme qualche giorno e parleremo".

La scelta della pressione con attaccanti e centrocampo ha messo in difficoltà la difesa. Questo ha dato coraggio al Parma.

"Ci è venuta paura, la partita era in controllo fino al primo gol. Ci siamo impauriti e innervositi e ne abbiamo pagato le conseguenze. C'era tempo per rimettere in piedi la gara, continuando sulla falsa riga del primo tempo e invece abbiamo fatto quello che abbiamo fatto ".

Più arrabbiato o impaziente di uscire dalla situazione?

"Chiaramente vogliamo uscirne, mi trovo benissimo all'Atalanta e mi sento in debito verso la società. Mi piacerebbe molto tirare fuori la società da un momento di difficoltà".

Si aspettava di trovare queste difficoltà?

"Il processo me lo aspettavo, ma ci sono state altre problematiche. Non mi aspettavo la fragilità mentale ed emotiva. Per il resto c'erano difficoltà prevedibili, esclusi gli infortuni".

Recupera qualcuno dopo la sosta?

"Domani ci saranno dei controlli e avremo le idee più chiare".